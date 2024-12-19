Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 19 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 768 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1530 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 768 220 (+1530) человек,

танков ‒ 9576 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19799 (+27) ед,

артиллерийских систем – 21178 (+14) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1026 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20521 (+51),

крылатые ракеты ‒ 2943 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 31678 (+68) ед,

специальная техника – 3656 (+4).

Напомним, главком Александр Сырский рассказал о количестве военных РФ в Украине. По его словам, интенсивность войны растет как по масштабу, так и по численности военных.

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