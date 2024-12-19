Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены многие российские техники.
По состоянию на утро 19 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 768 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1530 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 768 220 (+1530) человек,
- танков ‒ 9576 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19799 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 21178 (+14) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1026 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20521 (+51),
- крылатые ракеты ‒ 2943 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31678 (+68) ед,
- специальная техника – 3656 (+4).
Напомним, главком Александр Сырский рассказал о количестве военных РФ в Украине. По его словам, интенсивность войны растет как по масштабу, так и по численности военных.