По состоянию на утро 27 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 782 510 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1650 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 782 510 (+1650) человек/persons,

танков ‒ 9644 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19951 (+18) ед,

артиллерийских систем – 21379 (+22) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1032 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20999 (+28),

крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 32262 (+82) ед,

специальная техника – 3668 (+1).

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила о потерях солдат армии Северной Кореи в Курской области.

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