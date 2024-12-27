Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли многие техники, в частности, 28 дронов.
По состоянию на утро 27 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 782 510 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1650 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 782 510 (+1650) человек/persons,
- танков ‒ 9644 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19951 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 21379 (+22) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1032 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20999 (+28),
- крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32262 (+82) ед,
- специальная техника – 3668 (+1).
Напомним, разведка Южной Кореи сообщила о потерях солдат армии Северной Кореи в Курской области.
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