Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли многие техники, в частности, 86 дронов.
По состоянию на утро 9 января 2025 г. ВСУ уничтожили 803 100солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1430 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 803 100 (+1430) человек,
- танков ‒ 9731 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20221 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 21765 (+36) ед,
- РСЗО – 1260 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1038 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21813 (+86),
- крылатые ракеты ‒ 3014 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33387 (+80) ед,
- специальная техника – 3686 (+5).
Как сообщалось, в Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов. Речь идет о Сергее "Каме" Мельникова. Это успешная операция украинских разведчиков и операторов БПЛА.