Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 9 января 2025 г. ВСУ уничтожили 803 100солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1430 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 803 100 (+1430) человек,

танков ‒ 9731 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20221 (+16) ед,

артиллерийских систем – 21765 (+36) ед,

РСЗО – 1260 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1038 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21813 (+86),

крылатые ракеты ‒ 3014 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 33387 (+80) ед,

специальная техника – 3686 (+5).

Как сообщалось, в Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов. Речь идет о Сергее "Каме" Мельникова. Это успешная операция украинских разведчиков и операторов БПЛА.

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