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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожено более 803 тыс. русских солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли многие техники, в частности, 86 дронов.

По состоянию на утро 9 января 2025 г. ВСУ уничтожили 803 100солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1430   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 803 100 (+1430) человек,
  • танков ‒ 9731 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20221 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 21765 (+36) ед,
  • РСЗО – 1260 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1038 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21813 (+86),
  • крылатые ракеты ‒ 3014 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 33387 (+80) ед,
  • специальная техника – 3686 (+5).

Как сообщалось, в Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов. Речь идет о Сергее "Каме" Мельникова. Это успешная операция украинских разведчиков и операторов БПЛА.

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