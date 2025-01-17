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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожено около 816 тысяч русских солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли многие техники, в частности, 63 БпЛА.

По состоянию на утро 17 января 2025 года ВСУ уничтожили 815 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 815 820 (+1670) человек,
  • танков ‒ 9803 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20381 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 22019 (+4) ед,
  • РСЗО – 1262 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22566 (+63),
  • крылатые ракеты – 3049 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ – 34256 (+124) ед,
  • специальная техника – 3699 (+2).

Напомним, аналитики ISW назвали сроки уничтожения войск КНДР в Курской области . Отмечается, что к началу января 3800 военнослужащих из Северной Кореи уже были убиты или ранены.

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