Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 17 января 2025 года ВСУ уничтожили 815 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 815 820 (+1670) человек,

танков ‒ 9803 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20381 (+13) ед,

артиллерийских систем – 22019 (+4) ед,

РСЗО – 1262 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22566 (+63),

крылатые ракеты – 3049 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ – 34256 (+124) ед,

специальная техника – 3699 (+2).

Напомним, аналитики ISW назвали сроки уничтожения войск КНДР в Курской области . Отмечается, что к началу января 3800 военнослужащих из Северной Кореи уже были убиты или ранены.

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