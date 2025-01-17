Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли многие техники, в частности, 63 БпЛА.
По состоянию на утро 17 января 2025 года ВСУ уничтожили 815 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 815 820 (+1670) человек,
- танков ‒ 9803 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20381 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 22019 (+4) ед,
- РСЗО – 1262 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22566 (+63),
- крылатые ракеты – 3049 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ – 34256 (+124) ед,
- специальная техника – 3699 (+2).
Напомним, аналитики ISW назвали сроки уничтожения войск КНДР в Курской области . Отмечается, что к началу января 3800 военнослужащих из Северной Кореи уже были убиты или ранены.