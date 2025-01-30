Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли и немало техники.
По состоянию на утро 30 января ВСУ уничтожили 835 940 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около/ about 835 940 (+1270) человек,
- танков ‒ 9890 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20614 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 22412 (+17) ед,
- РСЗО – 1264 (+0) ед,
- средства ПВО – 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23510 (+54),
- крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35451 (+85) ед,
- специальная техника – 3725 (+4).
Как сообщалось, у солдат КНДР значительные потери в Курщине. Они не научились противодействовать ударам украинских беспилотников и артиллерии. Как следствие, северокорейские военные понесли значительные потери.
Читайте также:
- Какую ошибку совершила Украина и кто имеет влияние на Путина: самое интересное из интервью Зеленского Fox News
- Армия РФ приблизилась к важной трассе в Донецкой области: эксперт об опасности ее захвата
- Эксперт назвал следующую цель россиян после захвата Великой Новоселки