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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на 30 января 2025 уничтожено почти 836 солдат РФ. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли и немало техники.

По состоянию на утро 30 января ВСУ уничтожили 835 940 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около/ about 835 940 (+1270) человек,
  • танков ‒ 9890 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20614 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 22412 (+17) ед,
  • РСЗО – 1264 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 23510 (+54),
  • крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 35451 (+85) ед,
  • специальная техника – 3725 (+4).

Как сообщалось, у солдат КНДР значительные потери в Курщине. Они не научились противодействовать ударам украинских беспилотников и артиллерии. Как следствие, северокорейские военные понесли значительные потери.

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