По состоянию на утро 30 января ВСУ уничтожили 835 940 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около/ about 835 940 (+1270) человек,

танков ‒ 9890 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20614 (+17) ед,

артиллерийских систем – 22412 (+17) ед,

РСЗО – 1264 (+0) ед,

средства ПВО – 1050 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23510 (+54),

крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 35451 (+85) ед,

специальная техника – 3725 (+4).

Как сообщалось, у солдат КНДР значительные потери в Курщине. Они не научились противодействовать ударам украинских беспилотников и артиллерии. Как следствие, северокорейские военные понесли значительные потери.

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