Сколько оккупантов уничтожено в сутки: свежие данные от Генштаба

Захватчики несут потери.
Общие боевые потери России к утру понедельника, 8 мая, составляют 194 970 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 540 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 194970 (+540) человек
- танков ‒ 3730 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 7253 (+5)
- артиллерийских систем – 3018 (+8)
- РСЗО – 554
- средств ПВО ‒ 306
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42)
- крылатых ракет ‒ 947
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5958 (+6)
- специальной техники ‒ 384 (+4)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.
Читайте также: