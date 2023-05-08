Сколько оккупантов уничтожено в сутки: свежие данные от Генштаба

Общие боевые потери России к утру понедельника, 8 мая, составляют 194 970 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 540 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 194970 (+540) человек

танков ‒ 3730 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 7253 (+5)

артиллерийских систем – 3018 (+8)

РСЗО – 554

средств ПВО ‒ 306

самолетов – 308

вертолетов – 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42)

крылатых ракет ‒ 947

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5958 (+6)

специальной техники ‒ 384 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также: