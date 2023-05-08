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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: свежие данные от Генштаба

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: свежие данные от Генштаба

Генштаб сообщил о потерях россиян 8 мая / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 8 мая, составляют 194 970 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 540 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 194970 (+540) человек
  • танков ‒ 3730 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 7253 (+5)
  • артиллерийских систем – 3018 (+8)
  • РСЗО – 554
  • средств ПВО ‒ 306
  • самолетов – 308
  • вертолетов – 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42)
  • крылатых ракет ‒ 947
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5958 (+6)
  • специальной техники ‒ 384 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

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