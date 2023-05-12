Сколько оккупантов уничтожено в сутки: свежие данные от Генштаба

Захватчики несут потери.
Общие боевые потери России к утру пятницы, 12 мая, составляют 197 670 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 670 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 197 670 (+750) человек ликвидировано
- танков ‒ 3745 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 7295 (+8)
- артиллерийских систем – 3068 (+15)
- РСЗО – 559 (+2)
- средства ПВО ‒ 312 (+2)
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9)
- крылатые ракеты ‒ 970
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12)
- специальная техника ‒ 393 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
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