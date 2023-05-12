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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: свежие данные от Генштаба

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: свежие данные от Генштаба

Генштаб сообщил о потерях россиян 12 мая / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери.

Общие боевые потери России к утру пятницы, 12 мая, составляют 197 670 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 670 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 197 670 (+750) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3745 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 7295 (+8)
  • артиллерийских систем – 3068 (+15)
  • РСЗО – 559 (+2)
  • средства ПВО ‒ 312 (+2)
  • самолетов – 308
  • вертолетов – 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9)
  • крылатые ракеты ‒ 970
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12)
  • специальная техника ‒ 393 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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