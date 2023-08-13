Сколько оккупантов уничтожено за прошедшие сутки: в Генштабе назвали новую цифру

Захватчики несут потери.
Общие боевые потери России к утру 13 августа составляют уже 253 850 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 560 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 253 850 (+560) человек ликвидировано
- танков ‒ 4298 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 8335 (+11)
- артиллерийских систем – 5072 (+19)
- РСЗО – 713
- средства ПВО – 477 (+5)
- самолетов – 315
- вертолетов – 313
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 1379
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20)
- специальная техника ‒ 760 (+1)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупантов нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.
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