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Сколько оккупантов уничтожено за прошедшие сутки: в Генштабе назвали новую цифру

Сколько оккупантов уничтожено за прошедшие сутки: в Генштабе назвали новую цифру

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери.

Общие боевые потери России к утру 13 августа составляют уже 253 850 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 560 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 253 850 (+560) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4298 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 8335 (+11)
  • артиллерийских систем – 5072 (+19)
  • РСЗО – 713
  • средства ПВО – 477 (+5)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 313
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3)
  • крылатые ракеты ‒ 1379
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20)
  • специальная техника ‒ 760 (+1)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупантов нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

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