Сколько оккупантов уничтожено за прошедшие сутки: в Генштабе назвали новую цифру

Общие боевые потери России к утру 13 августа составляют уже 253 850 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 560 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 253 850 (+560) человек ликвидировано

танков ‒ 4298 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 8335 (+11)

артиллерийских систем – 5072 (+19)

РСЗО – 713

средства ПВО – 477 (+5)

самолетов – 315

вертолетов – 313

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3)

крылатые ракеты ‒ 1379

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20)

специальная техника ‒ 760 (+1)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупантов нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.