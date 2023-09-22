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Сколько оккупантов уничтожено за сутки: Генштаб назвал новые цифры

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Сколько оккупантов уничтожено за сутки: Генштаб назвал новые цифры

По состоянию на 22 сентября 2023 года ВСУ уничтожили 274 950 окупантов. / Фото: Associated Press

Россияне использовали в войне еще 38 ракет.

По состоянию на 22 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 274 950 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 480 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ :

  • личного состава – около – 274 950 (+480) человек,
  • танков — 4644 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 8891 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 6177 (+40) ед,
  • РСЗО — 785 (+4) ед,
  • средства ПВО — 528 (+0) ед,
  • самолетов -315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4858 (+8),
  • крылатые ракеты – 1517 (+38),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки -1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8690 (+20) ед,
  • специальная техника – 912 (+1).

Как сообщалось, американские аналитики ISW заявляют, что в Запорожской области значительно выросли потери оккупантов на фоне контрнаступления украинских военных. Кроме того, оккупанты могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений.

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Дата публикации
Просмотры
649
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