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Сколько оккупантов уничтожено за сутки: Генштаб назвал новые цифры

Сколько оккупантов уничтожено за сутки: Генштаб назвал новые цифры

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

По состоянию на 2 октября 2023 года ВСУ уничтожили 2 79 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 279 080 (+510) человек
  • танков ‒ 4717 (+15)
  • боевых бронированных машин – 9000 (+9)
  • артиллерийских систем – 6525 (+48)
  • РСЗО – 801 (+3) 
  • средства ПВО – 540 (+3)
  • самолетов – 316
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5061 (+18)
  • крылатые ракеты ‒ 1529
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8909 (+26)
  • специальная техника ‒ 938 (+5)

Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

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