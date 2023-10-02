Сколько оккупантов уничтожено за сутки: Генштаб назвал новые цифры

Россияне несут потери на поле боя.
По состоянию на 2 октября 2023 года ВСУ уничтожили 2 79 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава около 279 080 (+510) человек
- танков ‒ 4717 (+15)
- боевых бронированных машин – 9000 (+9)
- артиллерийских систем – 6525 (+48)
- РСЗО – 801 (+3)
- средства ПВО – 540 (+3)
- самолетов – 316
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5061 (+18)
- крылатые ракеты ‒ 1529
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 8909 (+26)
- специальная техника ‒ 938 (+5)
Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.
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