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Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали в сутки: Генштаб назвал новые цифры

Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали в сутки: Генштаб назвал новые цифры

Российский солдат / Фото: Associated Press

ВСУ ликвидируют россиян на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 8 декабря составили 753 370 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1460 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 753 370 (+1460) человек
  • танков ‒ 9519 (+5)
  • боевых бронированных машин AFVs ‒ 19571 (+36)
  • артиллерийских систем – 21058 (+3)
  • РСЗО – 1253
  • средства ПВО ‒ 1023 (+1)
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20071 (+29)
  • крылатые ракеты ‒ 2857
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30965 (+17)
  • специальная техника ‒ 3635 (+2)

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

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