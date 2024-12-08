Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали в сутки: Генштаб назвал новые цифры

ВСУ ликвидируют россиян на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 8 декабря составили 753 370 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1460 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 753 370 (+1460) человек
- танков ‒ 9519 (+5)
- боевых бронированных машин AFVs ‒ 19571 (+36)
- артиллерийских систем – 21058 (+3)
- РСЗО – 1253
- средства ПВО ‒ 1023 (+1)
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20071 (+29)
- крылатые ракеты ‒ 2857
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 30965 (+17)
- специальная техника ‒ 3635 (+2)
Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.
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