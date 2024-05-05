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Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали в сутки: новые данные Генштаба

Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали в сутки: новые данные Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Россияне теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 5 мая составили 474 260 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 860 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 474 260 (+860) человек
  • танков ‒ 7375 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 14179 (+18)
  • артиллерийских систем – 12212 (+21)
  • РСЗО – 1057 (+1)
  • средства ПВО ‒ 790 (+2)
  • самолетов – 349 (+1)
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25)
  • крылатые ракеты 2147 (+1)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16418 (+37)
  • специальная техника ‒ 2002 (+4)

Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.

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