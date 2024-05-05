Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали в сутки: новые данные Генштаба

Россияне теряют и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на 5 мая составили 474 260 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 860 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 474 260 (+860) человек
- танков ‒ 7375 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 14179 (+18)
- артиллерийских систем – 12212 (+21)
- РСЗО – 1057 (+1)
- средства ПВО ‒ 790 (+2)
- самолетов – 349 (+1)
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9636 (+25)
- крылатые ракеты 2147 (+1)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 16418 (+37)
- специальная техника ‒ 2002 (+4)
Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.
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