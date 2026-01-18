- Дата публикации
Сколько оккупантов ВСУ "закобзонили" в сутки: детали от Генштаба
Российское войско ежедневно несет потери в войне против Украины.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 18 января достигли 1 226 420 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 226 420 (+830) человек
танков — 11 571 (+5)
боевых бронированных машин — 23 919 (+5)
артиллерийских систем — 36 294 (+33)
РСЗО — 1 616 (+1)
средства ПВО — 1 278
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 109 450 (+845)
крылатые ракеты — 4 163
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 74 706 (+105)
специальная техника — 4 044
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.