Сколько оккупантов ВСУ "закобзонили" в сутки: детали от Генштаба

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 18 января достигли 1 226 420 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 226 420 (+830) человек

танков — 11 571 (+5)

боевых бронированных машин — 23 919 (+5)

артиллерийских систем — 36 294 (+33)

РСЗО — 1 616 (+1)

средства ПВО — 1 278

самолетов — 434

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 109 450 (+845)

крылатые ракеты — 4 163

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 74 706 (+105)

специальная техника — 4 044

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.