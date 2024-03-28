Сколько оккупантов "закобзонили" за прошедшие сутки: новые данные Генштаба

Захватчиков на фронте стало меньше.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 439 9700 военных, за последние сутки – 780 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 439 970 (+780) человек
- танков ‒ 6914 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 13237 (+21)
- артиллерийских систем – 10963 (+32)
- РСЗО – 1021 (+2)
- средства ПВО ‒ 729 (+1)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8590
- (+22)
- крылатые ракеты ‒ 2017 (+2)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 14595 (+56)
- специальная техника ‒ 1800 (+6)
Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.
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