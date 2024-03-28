Сколько оккупантов "закобзонили" за прошедшие сутки: новые данные Генштаба

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 439 9700 военных, за последние сутки – 780 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 439 970 (+780) человек

танков ‒ 6914 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 13237 (+21)

артиллерийских систем – 10963 (+32)

РСЗО – 1021 (+2)

средства ПВО ‒ 729 (+1)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8590

(+22)

крылатые ракеты ‒ 2017 (+2)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 14595 (+56)

специальная техника ‒ 1800 (+6)

Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

Читайте также: