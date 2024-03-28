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Сколько оккупантов "закобзонили" за прошедшие сутки: новые данные Генштаба

Сколько оккупантов "закобзонили" за прошедшие сутки: новые данные Генштаба

Фото: Associated Press

Захватчиков на фронте стало меньше.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 439 9700 военных, за последние сутки – 780 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 439 970 (+780) человек
  • танков ‒ 6914 (+10)
  • боевых бронированных машин ‒ 13237 (+21)
  • артиллерийских систем – 10963 (+32)
  • РСЗО – 1021 (+2)
  • средства ПВО ‒ 729 (+1)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8590
  • (+22)
  • крылатые ракеты ‒ 2017 (+2)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14595 (+56)
  • специальная техника ‒ 1800 (+6)

Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

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