Сколько окупантов ликвидировали ВСУ: Генштаб обновил потери российской армии

Также в сутки ВСУ уничтожили 13 вражеских беспилотников.

Общие боевые потери противника по состоянию на 22 ноября ориентировочно составили личного состава около 320 670 оккупантов. За сутки ВСУ ликвидировали еще 850 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага в технике:

танков ‒ 5446 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10188 (+14) ед,

артиллерийских систем – 7769 (+17) ед,

РСЗО – 899 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 589 (+1) ед,

самолетов – 323 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5784 (+13),

крылатые ракеты ‒ 1564 (+0),

корабли/катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10159 (+25) ед,

специальная техника – 1105 (+7).

Потери ВС РФ по состоянию на 22 ноября 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

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