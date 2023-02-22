Сколько окупантов находится у границы Украины и хватит ли такого количества для атаки: рассказали в ВСУ

Общее количество белорусских военных составляет 65 тысяч, из них – только 4 тысячи находятся вблизи украинской границы, сообщают в ВСУ.

В приграничных районах Украины дислоцируются в общей сложности 14,5 тысяч белорусских и российских военных, которые якобы проводят тренировки. Это количество недостаточно для наступления на северное направление.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью Укринформу.

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"В белоруси находятся вооруженные силы республики Беларусь. Их общая численность – 65 тысяч, из них 4 тысячи базируются в приграничных районах с Украиной. Кроме того, на белорусских полигонах находится шестая дивизия российской федерации общей численностью 10 с половиной тысяч человек. Они проводят там свои тренировки", — сообщил Наев.

Генерал-лейтенант отметил, что оккупационные войска не располагают достаточными ресурсами для нападения на "всю северную операционную зону".

Напомним, в этом же интервью Наев сообщил, что на Волыни ни разу не фиксировались диверсионно-разведывательные группы из Беларуси.

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