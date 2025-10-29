- Дата публикации
Сколько окупантов наступают на Покровск: в ВСУ назвали шокирующую цифру
Несмотря на инфильтрацию врага в Покровск, город остается под контролем ВСУ. За последние два дня уничтожено 90 окупантов.
По данным украинского командования, враг задействовал около 11 тысяч военных для реализации замысла из окружения Покровской агломерации. Российские подразделения уже присутствуют в окрестностях города, действуя пехотными группами, в частности южнее железной дороги, разделяющей город.
Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Всего враг накопил около 27 тысяч человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.
Силы обороны Украины продолжают эффективную оборону Покровской агломерации. За последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ликвидировано 90 окупантов, еще 42 ранены. Уничтожены 1 бронетранспортер, 3 боевых машины пехоты, 3 автомобиля и 1 мотоцикл, а также 158 дронов разных типов. Непосредственно в Покровске украинские военные ликвидировали 18 врагов.
Российские подразделения преследуют цель продвинуться на северо-запад и север от Покровска, пытаясь частично окружить город. Однако украинская оборона держит ключевые позиции и предотвращает захват.
Военные подчеркивают, что активизация врага в Покровской агломерации свидетельствует о серьезной угрозе частичной инфильтрации, но эффективная оборона ВСУ позволяет удерживать контроль над городом. Последующие действия врага будут зависеть от способности украинских сил удерживать позиции и нейтрализовать бронетехнику противника.
Напомним, что ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск «Восток» заявил о присутствии врага в Мирнограде. Однако военное командование уточнило, что это заявление было оговоркой: на самом деле подразумевалась ситуация в районе Покровска.
Мирноград и его окрестности остаются под полным контролем Сил обороны Украины, и никакие вражеские подразделения в городе пока не зафиксированы. Командование подчеркнуло, что ситуация стабильная.