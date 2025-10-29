Покровск / © Associated Press

По данным украинского командования, враг задействовал около 11 тысяч военных для реализации замысла из окружения Покровской агломерации. Российские подразделения уже присутствуют в окрестностях города, действуя пехотными группами, в частности южнее железной дороги, разделяющей город.

Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Всего враг накопил около 27 тысяч человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

Силы обороны Украины продолжают эффективную оборону Покровской агломерации. За последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ликвидировано 90 окупантов, еще 42 ранены. Уничтожены 1 бронетранспортер, 3 боевых машины пехоты, 3 автомобиля и 1 мотоцикл, а также 158 дронов разных типов. Непосредственно в Покровске украинские военные ликвидировали 18 врагов.

Российские подразделения преследуют цель продвинуться на северо-запад и север от Покровска, пытаясь частично окружить город. Однако украинская оборона держит ключевые позиции и предотвращает захват.

Военные подчеркивают, что активизация врага в Покровской агломерации свидетельствует о серьезной угрозе частичной инфильтрации, но эффективная оборона ВСУ позволяет удерживать контроль над городом. Последующие действия врага будут зависеть от способности украинских сил удерживать позиции и нейтрализовать бронетехнику противника.

Напомним, что ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск «Восток» заявил о присутствии врага в Мирнограде. Однако военное командование уточнило, что это заявление было оговоркой: на самом деле подразумевалась ситуация в районе Покровска.

Мирноград и его окрестности остаются под полным контролем Сил обороны Украины, и никакие вражеские подразделения в городе пока не зафиксированы. Командование подчеркнуло, что ситуация стабильная.