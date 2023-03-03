Почти 10 тысяч окупантов пожелали сдаться в украинский плен: данные "Хочу жить"

О добровольной сдаче в плен в единый центр приема обращений "Хочу жить" обратились уже 9 836 человек — как из России, так и с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Так, несмотря на регулярные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к сайту проекта "Хочу жить", за шесть месяцев его работы Интернет-ресурс посетили более 14 млн человек. Из них 84% – из России.

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Кроме российских военных, на горячую линию проекта обращаются их родственники и близкие. Ведь нередко мобилизованные россияне, прибывшие в Украину в составе оккупационной армии, не имеют доступа к Интернету или связи.

Заметим, чтобы сдаться в плен, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения.

Напомним, в украинском Миньюсте сообщили, что государство тратит на содержание одного российского пленного до 10 тыс. грн в месяц.

Отметим, что журналист ТСН.ua Игорь Серов побывал в тайном лагере, где содержатся российские военнопленные и рассказал о хороших условиях, в которых живут оккупанты.

Парамедик Юлия Паевская "Тайра" об обмене пленных и создании благотворительного фонда "Мрія"

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