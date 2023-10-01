Сколько окупантов Россия держит в Бахмуте: ответили в ВСУ

Сейчас в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои.

По состоянию на 1 октября 2023 г. Россия держит в Бахмуте Донецкой области 10 тысяч оккупантов. Это танковые, мотострелковые и десантные подразделения.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в воскресенье, 1 октября.

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По его словам, 10 тысяч захватчиков – это значительное количество. Сейчас в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои. Россияне не намерены отступать.

Он также добавил, что украинские военные не собираются штурмовать город, потому что это приведет к большим потерям.

"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы продвинуться вперед, боевые порядки и закрепиться там и нанести огневого поражения противнику", — подчеркнул Евлаш.

Как ранее сообщили в ISW, ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении в районе Клещиевки.

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