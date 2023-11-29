Сколько оккупантов Россия потеряла в войне в Украине: Столтенберг шокировал цифрой

Вероятнее всего, генсек НАТО говорил о потерях, включающих и погибших, и раненых.

С самого начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 300 тысяч военных. Эти данные близки к подсчетам Генштаба ВСУ.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе после заседания Совета Украина — НАТО в среду, 29 ноября.

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"Россия потеряла значительную часть своих сил: сотни летательных аппаратов, тысячи танков и более 300 тысяч в личном составе", – сказал Йенс Столтенберг.

Заметим, вероятнее всего, генсек говорил о потерях, включающих и погибших, и раненых.

По его словам, Россия, напав на Украину, совершила большую ошибку. За почти 2 года полномасштабной войны РФ стала слабее с политической, военной и экономической точки зрения, а также стала терять влияние на Кавказе и Центральной Азии и становится все более зависимой от Китая.

Напомним, по последним данным Генерального штаба потери российской армии в Украине составляют 327 580 солдат.

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