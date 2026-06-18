Сколько оккупантов Россия теряет ежемесячно: Зеленский шокировал цифрами

Российская армия / © Associated Press

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Российская армия ежемесячно теряет не менее 30 тысяч оккупантов на фронте в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытого заседания Контактной группы в формате «Рамштайн» в четверг, 18 июня.

«Россия платит за продолжение войны потерями не менее 30 тысяч солдат каждый месяц на линии фронта убитыми и тяжелоранеными. И это количество будет расти по мере лучшего роста способности останавливать российские атаки. Все наши дроны и пехотные подразделения сражаются эффективно и храбро. Важно продолжать поддерживать», — сказал он.

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По мнению Зеленского, украинская армия сейчас главная армия в Европе, которая имеет все возможности для сдерживания и противостояния военной агрессии.

Потери РФ в войне против Украины — последние данные

По данным Генерального штаба Украины, с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 1388050 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки убили еще 1370 военных. Таковы данные по состоянию на 18 июня 2026 года.

По информации НАТО, потери РФ приближены к статистике Украины. Альянс обнародовал новые данные в июне — речь идет о более чем 1,4 миллионе.

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