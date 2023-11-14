Сколько российских военных сейчас находится на территории Украины: в Офисе президента дали ответ

Андрей Ермак отметил, что украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий.

Сейчас численность российских войск в Украине втрое больше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции в Вашингтоне, передает "РБК-Украина".

В частности, стороны обсудили ситуацию в поле боя.

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Как отметил Ермак, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии. "Поэтому наша страна нуждается в сохранении международной поддержки", - подчеркнул он.

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, Россия сосредоточила на территории Украины более 400 тысяч своих солдат. В ГУР отметили, что этого достаточно для операций на отдельных участках фронта.

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