Сколько окупантов ВСУ отправили в ад минувших суток: Генштаб обновил данные 11 марта

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.
По состоянию на утро 11 марта ВСУ уничтожили 887 620 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 11.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 887620 (+1300) человек,
- танков ‒ 10303 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21423 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 24346 (+75) ед,
- РСЗО – 1313 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1103 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28801 (+198),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40205 (+134) ед,
- специальная техника – 3775 (+2).
Напомним, по данным ГУР, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.
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