Сколько окупантов ВСУ отправили в ад минувших суток: Генштаб обновил данные 11 марта

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

По состоянию на утро 11 марта ВСУ уничтожили 887 620 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 11.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 887620 (+1300) человек,

танков ‒ 10303 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21423 (+23) ед,

артиллерийских систем — 24346 (+75) ед,

РСЗО – 1313 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1103 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28801 (+198),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40205 (+134) ед,

специальная техника – 3775 (+2).

Напомним, по данным ГУР, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.

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