"Сколько пацанов": в Сети показали разбитую "Хаймарсом" колонну армии РФ на Курщине

Судя по кадрам, уничтожены десятки российских солдат и грузовиков.
Жители Курской области на видео показали уничтоженную российскую военную колонну вблизи города Рылск Курской области.
"Вот что осталось от колонны… блин, сколько пацанов, сколько пацанов", – скулит автор видео.
По неподтвержденной информации, удар был нанесен ракетами HIMARS. Судя по кадрам, уничтожены десятки российских солдат и грузовиков. Кузова автомобилей буквально завалены трупами российских окупантов.
"13 тентованных военных Уралов и КАМАЗов с пехотой. Много погибших, часть машин сгорела до тла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты — целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина. Это один из самых кровавых и массированных ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну, – истерически пишут в одном из Z-каналов в Telegram.
В другом Z-канале возмущаются, что российское командование на третий год войны до сих пор приказывает передвигаться военным РФ в колоннах, являющихся "жирной" целью для украинских дронов и ракет.
Сбежавший в РФ предатель и коллаборант Олег Царев заявил, что информация о поражении колонны российской техники на марше в Рильском районе ракетным ударом HIMARS подтверждается. По словам предателя, колонну вычислили из коптеров и нанесли удар.
Украинская сторона официально пока не комментировала инцидент.
Ранее мы писали, как далеко ВСУ продвинулись в Курской области и какую территорию контролируют.
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