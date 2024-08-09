"Сколько пацанов": в Сети показали разбитую "Хаймарсом" колонну армии РФ на Курщине

Жители Курской области на видео показали уничтоженную российскую военную колонну вблизи города Рылск Курской области.

"Вот что осталось от колонны… блин, сколько пацанов, сколько пацанов", – скулит автор видео.

"Сколько пацанов": в Сети показали разбитую колонну армии РФ на Курщине

По неподтвержденной информации, удар был нанесен ракетами HIMARS. Судя по кадрам, уничтожены десятки российских солдат и грузовиков. Кузова автомобилей буквально завалены трупами российских окупантов.

"13 тентованных военных Уралов и КАМАЗов с пехотой. Много погибших, часть машин сгорела до тла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты — целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина. Это один из самых кровавых и массированных ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну, – истерически пишут в одном из Z-каналов в Telegram.

В другом Z-канале возмущаются, что российское командование на третий год войны до сих пор приказывает передвигаться военным РФ в колоннах, являющихся "жирной" целью для украинских дронов и ракет.

Сбежавший в РФ предатель и коллаборант Олег Царев заявил, что информация о поражении колонны российской техники на марше в Рильском районе ракетным ударом HIMARS подтверждается. По словам предателя, колонну вычислили из коптеров и нанесли удар.

Украинская сторона официально пока не комментировала инцидент.

Ранее мы писали, как далеко ВСУ продвинулись в Курской области и какую территорию контролируют.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.