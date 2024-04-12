Сколько Patriot нужно Украине для минимальной защиты: эксперт шокировал заявлением

Для минимальной защиты территории Украины нам нужно по крайней мере 25 систем Patriot.

Об этом в эфире "1+1" заявил военный эксперт Михаил Самусь.

Президент называл 25 систем перед этим. То есть, это то, что минимально может закрыть украинскую территорию. Украина — самая большая страна Европы по территории. Чтобы прикрыть системами Patriot, просто возьмем циркуль. Радиус действия Patriot – 120-150 км. И сколько этих циркулей нужно будет нанести на территорию Украины, чтобы хотя бы основные объекты закрыть? Очень много”, – отметил он.

“Когда мы говорим 25 систем – в принципе можно, я думаю, минимально как-то прикрыть. 7 систем – это ниже минимума, но это уже что-то”, – добавил эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия, являющаяся главой коалиции по противовоздушной обороне в рамках "Рамштайна", начнет немедленный поиск всех имеющихся в мире батарей Patriot и других систем ПВО. Так что систем Patriot в Украине может стать гораздо больше.

Ранее в МИД Украины отметили, что все существующие в мире системы Patriot, которые Запад имеет, должны быть переданы Украине как можно скорее.

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