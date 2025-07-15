Сколько Patriot получит Украина: ГУР ничего не знает о 17 установках

17 Patriot для Украины: ГУР не понимает, что имел в виду Трамп

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Украинская разведка пока не понимает, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, заявив о поставках Украине комплексов Patriot.

Об этом The Guardian сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Мы точно не знаем», — отметил Скибицкий, комментируя заявление Трампа.

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В то же время представитель ГУР подчеркнул, что Украина благодарна за поддержку и положительно восприняла заявление Белого дома. По словам Скибицкого, Трамп мог иметь в виду разные компоненты системы Patriot: ракеты-перехватчики, пусковые установки или полноценные батареи, включающие несколько пусковых установок, радар и системы управления.

«Семнадцать — это огромная цифра, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках — это возможно», — добавил он.

Соглашение США-НАТО и Patriot для Украины

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение в миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», включая средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине уже имеющееся у них в арсенале оружие и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

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Американский президент также заявил, что некоторые страны, имеющие ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине и что одна страна может отправить 17 Patriot, не уточнив какую именно. По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, со своей стороны, заявил, что Берлин активно примет участие в поставке Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках новой инициативы США.

Напомним, заявления Дональда Трампа прозвучали на фоне его договоренностей с НАТО по поводу нового способа поставки оружия Украине, где европейские союзники будут покупать американское вооружение для Киева.