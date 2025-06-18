Сколько погибших в Киеве в результате атаки РФ — прокуратура предоставила окончательный ответ (фото)

28 погибших в Киеве вследствие вражеских ударов 17 июня / © ГСЧС Украины

Реклама

В Киеве в результате вражеских ударов 17 июня погибли 28 человек. Более 140 человек получили ранения. Среди погибших — 91-летняя женщина и 22-летний парень.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе столицы, где в результате атаки врага был разрушен подъезд жилого дома, завершена.

Реклама

В Киеве в результате вражеских ударов 17 июня погибли 28 человек

«В общей сложности в Киеве в результате вчерашней ракетно-дроновой атаки РФ погибли 28 человек. 23 погибших — жители разрушенного подъезда. Более 140 человек получили травмы», — говорится в сообщении.

В Киеве в результате вражеских ударов 17 июня погибли 28 человек / © Киевская городская прокуратура

Старший погибший — 91 год, самая молодая жертва — 22-летний парень.

В Киеве в результате вражеских ударов 17 июня погибли 28 человек / © Киевская городская прокуратура

Напомним, саном на 20:00 в Соломенском районе Киева спасательно-розыскная операция после российского ракетного удара 17 июня завершена. Работы длились более 39 часов. К сожалению, только на одной локации под завалами погибли 23 человека.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СОЛОМЯНКА В ЭТИ МИНУТЫ: родные ПОГИБШИХ до сих пор приходят на МЕСТО УДАРА!

Реклама

18 июня в столице объявлен День траура. В знак скорби государственные флаги на всех муниципальных учреждениях столицы приспущены.

Читайте также