Сколько польских истребителей МиГ-29 получит Украину: названо количество

МиГ-29 / © Associated Press

Польша работает над передачей Украине до 9 истребителей МиГ-29 из 14 имеющихся в стране.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает TVP World.

«Мы ждем ответа Министерства обороны Украины. Обсуждения продолжаются. Это уже полностью технические обсуждения», — уточнил Залевский.

На вопрос, согласилась ли Украина принять предложение Польши, Залевский отметил, что Киев согласен. По его словам, начальная поставка будет состоять из «менее десяти» самолетов.

Напомним, 10 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Польши подтвердил, что продолжаются переговоры с украинской стороной о возможности передачи истребителей МиГ-29.

Параллельно продолжались переговоры о доступе Польши к украинским беспилотным и ракетным технологиям. Речь идет не только о компенсации за передаваемые самолеты, но и о возможности совместного развития оборонных и промышленных компетенций между двумя государствами.

Как сообщал посол Украины в Польше Василий Боднар, Варшава может передать Киеву партию советских истребителей МиГ-29, а вместо них получить ряд ноу-хау в сфере беспилотников, продемонстрировавших свою эффективность на поле боя. Посол отметил, что в Польшу доставят украинские дроны. Однако он не уточнил их количество.

В то же время, президент Польши Кароль Навроцкий 11 декабря заявил, что ему никто не сообщал о планах польского Министерства обороны передать Украине истребители МиГ-29.