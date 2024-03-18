Сколько поправок в новом законопроекте о мобилизации рассмотрели в Комитете по нацбезопасности: нардеп удивил цифрой

Комитет по нацбезопасности продолжает рассмотрение поправок. Сегодня дошли до 875.

Комитет по нацбезопасности продолжает рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации.

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Комитет продолжает рассмотрение поправок. Сегодня дошли до 875.

"На завтра план дойти примерно до половины (напомню, всего более 4000 поправок). Случится ли это – вопрос. Но буду держать вас в курсе", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, что рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации тормозят сами нардепы. На заседание комитета по безопасности приходят не более половины избранников, тогда как поправки рассматривают только тогда, когда присутствует их автор.

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