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Сколько потерь должна понести армия РФ, чтобы Путин остановил войну: эксперт ответил
Эксперт считает, что именно истощение живой силы способно вынудить Кремль пересмотреть свою военную стратегию.
Украина должна существенно повысить темпы ежедневных потерь русской армии, чтобы сломить ее способность продолжать полномасштабную войну. Сегодня РФ теряет на фронте ориентировочно 1500–1800 солдат в день. Однако этого недостаточно, чтобы заставить Кремль остановить агрессию.
Об этом заявил эксперт по международной безопасности фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в комментарии для 24 Канала.
По его словам, при текущих темпах мобилизации — около 30 тысяч новобранцев ежемесячно — российская армия фактически успевает «закрывать» свои потери. В январе-мае 2025 года Россия мобилизовала около 157 тысяч человек, что подтвердил даже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Это означает, что каждый месяц в армию поступает примерно столько же бойцов, сколько РФ теряет на поле боя.
Однако, как отмечает Жовтенко, именно повышение потерь врага ежедневно до уровня 2500-4000 военных может привести к стратегическому перелому.
«Если россияне начнут терять не 1500, а 3000–4000 солдат каждый день, их мобилизационные ресурсы просто не будут успевать восстанавливаться. В таком случае Путину придется либо объявлять масштабную мобилизацию, либо значительно снизить интенсивность боевых действий», — объясняет эксперт.
Более того, даже привлечение иностранного контингента — в частности, около 14–15 тысяч северокорейских военных, по сообщениям — не обеспечит достаточной компенсации потерь.
Таким образом, для Украины стратегическое преимущество заключается не только в обороне и сохранении сил, но и максимальном истощении личного состава врага. И только серьезные потери заставят российское руководство принимать непопулярные и болезненные политические решения.
Напомним, общие боевые потери российских кафиров на утро 31 мая составили 987 330 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250 захватчиков.