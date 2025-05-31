Сколько потерь должна понести армия РФ, чтобы Путин остановил войну: эксперт ответил

Потери РФ / © Associated Press

Реклама

Украина должна существенно повысить темпы ежедневных потерь русской армии, чтобы сломить ее способность продолжать полномасштабную войну. Сегодня РФ теряет на фронте ориентировочно 1500–1800 солдат в день. Однако этого недостаточно, чтобы заставить Кремль остановить агрессию.

Об этом заявил эксперт по международной безопасности фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в комментарии для 24 Канала.

По его словам, при текущих темпах мобилизации — около 30 тысяч новобранцев ежемесячно — российская армия фактически успевает «закрывать» свои потери. В январе-мае 2025 года Россия мобилизовала около 157 тысяч человек, что подтвердил даже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Это означает, что каждый месяц в армию поступает примерно столько же бойцов, сколько РФ теряет на поле боя.

Реклама

Однако, как отмечает Жовтенко, именно повышение потерь врага ежедневно до уровня 2500-4000 военных может привести к стратегическому перелому.

«Если россияне начнут терять не 1500, а 3000–4000 солдат каждый день, их мобилизационные ресурсы просто не будут успевать восстанавливаться. В таком случае Путину придется либо объявлять масштабную мобилизацию, либо значительно снизить интенсивность боевых действий», — объясняет эксперт.

Более того, даже привлечение иностранного контингента — в частности, около 14–15 тысяч северокорейских военных, по сообщениям — не обеспечит достаточной компенсации потерь.

Таким образом, для Украины стратегическое преимущество заключается не только в обороне и сохранении сил, но и максимальном истощении личного состава врага. И только серьезные потери заставят российское руководство принимать непопулярные и болезненные политические решения.

Реклама

Напомним, общие боевые потери российских кафиров на утро 31 мая составили 987 330 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250 захватчиков.