Российские граждане все больше разочаровываются в проведении войны против Украины президентом Владимиром Путиным. Они даже готовы поддержать решение о прекращении боевых действий против нашего государства.

Об этом свидетельствуют данные российской аналитической службы "Левада-Центр".

По данным опроса, 70% россиян готовы были бы поддержать намерения Путина прекратить войну против Украины. Однако большинство из опрошенных российских граждан не хотят возвращать захваченные территории нашему государству.

Так, российский опрос показал, что если бы на этой неделе Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной, 37% россиян точно бы поддержали такое решение, а еще 33% — скорее бы поддержали.

Фото: Левада-Центр

Если бы на этой неделе Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной и вернул бы присоединение территории, только 16% ответили, что точно поддержали бы решение, а 18% — скорее поддержали. Однако 38% россиян однозначно не поддержали такой шаг.

В то же время на вопрос, стоит продолжать военные действия или начать переговоры, 56% россиян ответили, что следует начать переговоры. Однако 37% выступают за продолжение боевых действий.

Из опроса также следует, что больше всего выступают за мирные переговоры люди от 18 до 24 и от 25 до 39 лет, то есть молодые и взрослые люди. По половому признаку больше мира выступают русские женщины, чем мужчины (62% против 47%).

Фото: Левада-Центр

Опрос проведен 19-25 октября среди 1607 россиян в 137 населенных пунктах РФ. Исследования проводили на дому методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Важно! Никакие опросы россиян нельзя считать вполне достоверными!

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