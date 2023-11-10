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Сколько процентов россиян поддерживают так называемую "СВО" и сколько готовы от нее отказаться: опрос

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Сколько процентов россиян поддерживают так называемую "СВО" и сколько готовы от нее отказаться: опрос

The Kremlin/Photo: Associated Press

67 процентов россиян не против того, чтобы Путин закончил так называемую "специальную военную операцию".

41 процент россиян считает, что РФ достигла поставленных целей так называемой "спецоперации". В то же время 43 процента считают, что цели "СВО" достигнуты не были.

Об этом пишет украинский институт будущего.

Как отмечается, по состоянию на май 50 процентов россиян считали, что цель "СВО" была не достигнута, 36 — что оккупанты достигли какой-то цели. В августе ситуация была более-менее схожая, за исключением того, что уже 51 процент россиян считал, что цели "СВО" не достигнуты.

В октябре уже 41 процент считал, что цель "СВО" достигнута, 43 процента — что нет.

Интересно и то, что 67 процентов россиян не против того, чтобы Путин закончил так называемую "специальную военную операцию". 27 процентов таким решением удовлетворены бы не были.

Напомним, что в Госдуме РФ заявили, что так называемая "СВО" продлится еще много лет.

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Дата публикации
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