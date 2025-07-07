Сколько продлится война в Украине и как ее закончить: объяснил политолог

Война в Украине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Война в Украине продлится как минимум до середины 2026 года. Единственный способ закончить войну — перемирие.

Такое мнение политолог Владимир Фесенко высказал в эфире «Новыны.LIVE».

Когда закончится война в Украине?

«Перемирие — единственный способ завершить нынешнюю войну. Единственный. Других способов, к сожалению, нет. К большому сожалению, все прогнозы, которые есть сейчас заграницей, у нас в том числе, резолюция, которая у нас принята, прогнозы МВФ, оценки разведывательных структур на Западе, — война будет продолжаться, скорее всего, не только до конца года, а как минимум первую половину 26-го года», — рассказал эксперт.

Реклама

Он отметил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным показал — глава Кремля не собирается прекращать войну. Фесенко также объяснил, как можно принудить российского диктатора к реальным переговорам о мире.

«Поэтому, чтобы остановить эту войну, чтобы принудить Путина к реальным переговорам, нужно усилить Украину средствами ПВО, другими средствами. Нам надо продумать вместе с партнерами, каким образом остановить попытки российского наступления. Вот именно на фронте будет решаться вопрос дальнейших мирных переговоров. Когда Путин поймет, что он не выиграет эту войну, вот тогда и начнутся реальные переговоры», — выразил убеждение политолог.

Помощь от США для Украины

Он также прокомментировал последние события вокруг приостановки американской помощи Украине.

«Вся эта ситуация показала ненадежность США как поставщика оружия. И я знаю из дипломатических источников, что некоторые европейские страны, которые собирались покупать современный самолет американский F-35, они приостановили это. А потому что неизвестно: они купят этот самолет, а завтра американцы скажут: „У нас с вами торговые проблемы, мы прекращаем поставки запчастей“. Ну, так не делается. Так неправильно», — высказался Фесенко.

Реклама

В то же время, он убежден, что США все же будут передавать вооружение Украине, хотя и на платной основе.

«Поэтому хорошо, что сейчас эта проблема решается. Я надеюсь, что она будет решена. Скорее всего, оружие от США мы будем получать уже за деньги», — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас Украине критически нужна современная система ПВО, поскольку ежедневные массированные атаки подтверждают: без этого выжить будет сложно.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну в желательно завершить до конца этой каденции Трампа, и что Киев очень рассчитывает на американское влияние.

Реклама

Сам Трамп признал, что не уверен в способности прекратить войну в Украине. Таким образом он отошел от предвыборного обещания — завершить войну в первый же день после второго избрания президентом США.

По словам руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, война продлится в этом году и перейдет в следующий.