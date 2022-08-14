Сколько протянут российские оккупанты на правом берегу Херсона: прогноз военного эксперта

ВСУ не будут давать возможности переправлять боеприпасы, горючее и еду для российской группировки войск с левой на правый берег Днепра в Херсонской области. Тех объемов, которые оккупанты снабжают понтонными паромами, недостаточно для правобережной группировки.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы продолжаем наносить удары как авиационным, так и артиллерийским, по запасам, складам. Каждый день один — два состава, пункты управления. Отлично поработали по российским системам ПВО и наша авиация теперь там более или менее свободно летает и наносит в день по несколько огневых ударов по противнику. Авиация, кстати, гораздо мощнее, чем артиллерия, и может сносить большие объекты. Она может наносить удары по площадям с достаточно высокой эффективностью", — сказал он.

По его словам, российские войска до сих пор не определились с дальнейшим планом действий – готовиться к обороне для удержания позиций или штурмовых движений для продвижения по территории Украины.

Ранее стало известно, что Россия приготовила артиллерию на севере Крыма для боев за Херсонскую область. В Кремле была поставлена задача захватить всю территорию пограничного с Крымским полуостровом регионом.

Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что российские оккупанты не смогут провести "референдум" в Херсонской области. По его словам, сотрудники ФСБ уже признают, что в Херсоне не удастся реализовать крымский сценарий, поэтому готовятся "к каким-то другим мерам".

В то же время Марченко затруднился назвать точные сроки освобождения Херсонской области от оккупантов, однако заверил, что долго ждать не придется.

ВСУ перешли в контрнаступление на Херсон - заммэра Роман Головня в ТСН

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