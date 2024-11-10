Сколько ракет, дронов и КАБов выпустила РФ по Украине на этой неделе: Зеленский назвал цифры

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ударных дронов и ракет, выпущенных РФ по нашей стране в течение недели.

Об этом он написал в Телеграм-канале.

"В течение этой недели каждую ночь и ежедневно работали наши силы ПВО, защищая небо Украины от российского террора. Этой ночью Россия запустила против Украины рекордное количество "Шахедов" и других ударных дронов — 145. За эту неделю применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов", — написал он.

По его словам, "такой террор нельзя остановить словами, а убийства детей, потеря родных нельзя просто забыть".

"Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это все равно понятно. А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого вполне реалистично для Украины", — отметил он.

Напомним, сегодня ночью оккупанты снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили 145 "Шахедов".

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