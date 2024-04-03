Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине в марте: Зеленский поразил цифрой

В марте Россия применила по Украине более 400 ракет разных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Разные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и пограничным громадам. Наш Харьков, более чем миллионный город, испытывает удары ракет и дронов с первого дня этой войны. Теперь российские террористы применяют еще и авиабомбы против Харькова. Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневное разрушение обычных жилых домов", — написал он.

Глава государства призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО для защиты мирного населения.

"Всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизнь наших людей и вернуть безопасность нашим городам. "Петриоты" в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно – нужно для нашего Харькова и всех других городов и громад, чья жизнь сейчас под российскими ударами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 2 апреля Россия атаковала Днепр, попав по детскому саду, колледжу и предприятию. В ГСЧС показали последствия.

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