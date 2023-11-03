Ночная атака: сколько ракет и дронов Россия выпустила ночью по Украине

В ночь на 3 ноября Россия нанесла очередной удар по Украине. Оккупанты применили 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и одна ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

В ночь на 3 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками "Shahed-136/131" из Курской области и из района Приморско-Ахтарск-РФ.

Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

"Шахиды запускались волнами и направлялись в разных направлениях малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 24 ударных БпЛА"6 /131" и одну управляемую авиационную ракету", - уточнили в Воздушных силах Украины.

Стоит отметить, что было попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Атака была достаточно мощная. Системы ПВО работали фактически 5 часов. На юге за ночь отработали и уничтожили 11 дронов типа "Шахид": по три на Николаевщине и Кировоградщине, две на Одесчине и по одному на Херсонщине, Днепропетровщине и Винницкой области. На Кировоградщине сбили ракету Х-59", – уточнила Гуменюк.

Мэр Харькова Игорь Терехов около часу ночи сообщил, что в городе есть "прилеты".

"Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели", - написал Терехов.

Напомним, Россия ночью атаковала украинские города, применяя дроны "Shahed" и другое оружие. Подверглись ударам Херсон, Харьков, Кропивницкий, а в других областях была объявлена воздушная тревога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Установить системы ПВО в Херсоне сейчас возможно?

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