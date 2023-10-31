Сколько ракет и дронов Россия выпустила ночью по Украине: утренние данные Генштаба

Ночью, 31 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. Враг выпустил два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника", — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки российские захватчики нанесли семь ракетных и 90 авиационных ударов по Украине. Враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, воздушная тревога из-за дронов длилась более трех часов. Последние вражеские БПЛА сбили в Хмельницкой области.