Сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине за 2023 год: какое количество было сбито (инфографика)

ПВО уничтожила более 70% вражеских ракет и более 80% беспилотников в течение года.
Российские войска за весь 2023 год атаковали Украину с помощью 1335 ракет и 3149 беспилотников-камикадзе. Большинство вражеских целей было сбито силами и средствами ПВО.
Об этом свидетельствует инфографика от War Infographics со ссылкой на статистику от Воздушных сил ВСУ.
Воздушные силы сбили 70,3% российских ракет в 2023 году. Так, за весь год Россия выпустила по Украине 1335 ракет, из которых 938 были уничтожены.
Количество выпущенных и сбитых ракет РФ ежемесячно в 2023 году:
- в январе оккупанты выпустили по Украине 96 ракет. Было сбито 75;
- в феврале – выпустили 107 ракет, из которых было сбито 79;
- в марте – выпущено 85, сбито – 38;
- в апреле – выпущено 23, сбито – 21;
- в мае – выпущено 185, сбито – 154;
- в июне – выпущено 191, сбито 157;
- в июле – выпущено 132, сбито – 82;
- в августе – выпущено 137, сбито – 95;
- в сентябре – выпущено 100, сбито – 79;
- в октябре – выпущено 36, сбито – 15;
- в ноябре – выпущено 44, сбито – 15;
- в декабре – выпущено 199, сбито – 128.
Кроме того, за 2023 год Воздушные силы сбили 83,8% российских ударных дронов – это более 2 600 беспилотников из 3 149 запущенных. Больше всего вражеских БПЛА были уничтожены в декабре.
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Количество выпущенных и сбитых дронов-камикадзе ежемесячно в 2023 году:
- в январе РФ запустила по Украине 108 дронов, было сбито – 108;
- в феврале – выпустила 45, сбито – 40;
- в марте – выпустила 89, сбито – 71;
- в апреле – выпустила 77, сбито – 67;
- в мае – выпустила 419, сбито – 380;
- в июне – выпустила 207, сбито – 172;
- в августе – выпустила 171, сбито – 150;
- в сентябре – выпустила 506, сбито – 399;
- в октябре – выпустила 289, сбито – 235;
- в ноябре – выпустила 369, сбито – 303;
- в декабре – выпустила 623, сбито – 508.
Напомним, по оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия выработала комбинированную тактику атак ракетами и дронами по Украине, которую продолжит применять. Начинать враг атки будет с налетов БПЛА и продолжать комбинацией ракет разной номенклатуры.
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