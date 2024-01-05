Сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине за 2023 год: какое количество было сбито (инфографика)

ПВО уничтожила более 70% вражеских ракет и более 80% беспилотников в течение года.

Российские войска за весь 2023 год атаковали Украину с помощью 1335 ракет и 3149 беспилотников-камикадзе. Большинство вражеских целей было сбито силами и средствами ПВО.

Об этом свидетельствует инфографика от War Infographics со ссылкой на статистику от Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы сбили 70,3% российских ракет в 2023 году. Так, за весь год Россия выпустила по Украине 1335 ракет, из которых 938 были уничтожены.

Количество выпущенных и сбитых ракет РФ ежемесячно в 2023 году:

в январе оккупанты выпустили по Украине 96 ракет. Было сбито 75;

в феврале – выпустили 107 ракет, из которых было сбито 79;

в марте – выпущено 85, сбито – 38;

в апреле – выпущено 23, сбито – 21;

в мае – выпущено 185, сбито – 154;

в июне – выпущено 191, сбито 157;

в июле – выпущено 132, сбито – 82;

в августе – выпущено 137, сбито – 95;

в сентябре – выпущено 100, сбито – 79;

в октябре – выпущено 36, сбито – 15;

в ноябре – выпущено 44, сбито – 15;

в декабре – выпущено 199, сбито – 128.

Количество запущенных и сбитых российских ракет в течение 2023 года/Инфографика: UA War Infographics

Кроме того, за 2023 год Воздушные силы сбили 83,8% российских ударных дронов – это более 2 600 беспилотников из 3 149 запущенных. Больше всего вражеских БПЛА были уничтожены в декабре.

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Количество выпущенных и сбитых дронов-камикадзе ежемесячно в 2023 году:

в январе РФ запустила по Украине 108 дронов, было сбито – 108;

в феврале – выпустила 45, сбито – 40;

в марте – выпустила 89, сбито – 71;

в апреле – выпустила 77, сбито – 67;

в мае – выпустила 419, сбито – 380;

в июне – выпустила 207, сбито – 172;

в августе – выпустила 171, сбито – 150;

в сентябре – выпустила 506, сбито – 399;

в октябре – выпустила 289, сбито – 235;

в ноябре – выпустила 369, сбито – 303;

в декабре – выпустила 623, сбито – 508.

Количество запущенных и сбитых российских дронов-камикадзе в течение 2023 года/UA War Infographics

Напомним, по оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия выработала комбинированную тактику атак ракетами и дронами по Украине, которую продолжит применять. Начинать враг атки будет с налетов БПЛА и продолжать комбинацией ракет разной номенклатуры.

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