Сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине в первую ночь перемирия

Россияне продолжают атаковать украинцев / © Associated Press

В ночь на 9 мая противник атаковал Украину баллистической ракетой «Искандер-М» из Крыма и 43-ю ударными БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия» на юге, севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Перемирие между Украиной и Россией — последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Россией и Украиной на три дня, начиная с 9 мая. Об этом он написал в соцсетях.

Он говорит, что для России это важно для празднования Дня Победы, но для Украины это также важно.

Кроме остановки всех обстрелов, произойдет обмен пленными тысяча на тысячу.

Президент Украины Зеленский отреагировал на заявление: «На днях было много обращений и сигналов по конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями».

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков также заявил, что Россия соглашается на прекращение огня 9-11 мая.

Отметим, напряжение вокруг парада в Москве набирало обороты — Кремль развернул дополнительную противовоздушную оборону и продолжал угрожать ответу Киева в случае атаки во время празднования Дня победы, который в России отмечают 9 мая.

