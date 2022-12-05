Сколько ракет могла выпустить Россия: эксперт назвал минимальное количество, необходимое для прорыва украинскjq ПВО

Россияне могли выпустить не менее полусотни ракет.
В понедельник, 5 декабря, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Россияне в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел.
Сколько ракет могла выпустить Россия в этот раз, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии "24 каналу".
По его словам, россияне могли выпустить не менее полусотни ракет.
"Это минимальное количество, которое используют для прорыва противовоздушной обороны, поэтому не менее полусотни", – сказал эксперт.
Коваленко отметил, что враг использует не только ракеты комбинированно-авиационного базирования Х-101. Кроме них, россияне применяют крылатые ракеты типа "Калибр". Для этого они вывели в Черное море свои ракетоносители.
"Непосредственно будет использовано по меньшей мере 8 пусков крылатых ракет "Калибр", – предположил эксперт.
Комментируя угрозу из Беларуси, Коваленко сказал, что пока в воздушном пространстве сателлита РФ не зафиксированы самолеты, которые могут угрожать Украине. А для того, чтобы поднять истребитель и отправить его в воздушное пространство Беларуси, требуется не менее 1 часа. Поэтому он предупреждает, что опасность ударов с Севера остается.
Массовая ракетная атака 5 декабря: последние новости
Напомним, что сегодня, 5 декабря, РФ снова атаковала Украину своими ракетами. Известно, что наша ПВО сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупредил, что россияне сегодня могут применить несколько волн ракетных атак.
Тем временем стало известно о первых жертвах. Так, в Запорожской области оккупант разбомбили несколько частных домов — 2 человека погибли, 2 ранены.
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