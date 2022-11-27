Сколько ракет может производить Россия и что имеет на вооружении – эксперт рассказал

У россиян нет дефицита запчастей и они уже масштабировали производство.

Несмотря на введенные Западом санкции, Россия все еще может производить ракеты и масштабирует производство.

Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии "24 каналу".

Так, по его словам, сейчас у оккупантов есть около 400 единиц крылатых ракет Х-101 и Х-555. Также они имеют в наличии примерно такое же количество "Калибров". Это достаточно ограниченное количество, учитывая массированные удары, где запускают по 100 ракет.

Однако Катков подчеркнул, что у России все еще есть возможность производить ракеты. По данным разведки, они способны производить около 180 ракет в год.

Ранее частные аналитические центры сообщали, что оккупанты производили до 60 ракет в год. Это свидетельствует, что оккупанты, скорее всего, действительно перешли на трехсменный рабочий день и не испытывают проблем с запчастями.

"Санкции, которые наложили с 2014 года и усилили с 24 февраля, работают не так, как хотелось бы. Это означает то, что они могут масштабировать производство. Сейчас речь идет о 180. Но предположим, что они развернут производство Х-101 или более дешевой версии на еще одном предприятии, которое также будет работать в три смены. Тогда количество увеличится",

– отметил эксперт.

У россиян также есть значительные запасы ракет к комплексам С-300, летящим на 120 километров.

Также не стоит забывать о попытках оккупантов начать у себя производство иранских дронов Shahed-136. Они способны истощать украинскую ПВО. Его себестоимость – около 20 тысяч долларов. А цена одной ракеты для NASAMS – 1 миллион долларов.

Ракетные атаки России по Украине

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что армия РФ потратила на войне в Украине почти две трети своих боеприпасов, и именно поэтому уменьшилась наступательная активность оккупантов.

Он также выразил мнение, что Россия сейчас накапливает боеприпасы для использования их для новых атак весной. Поэтому из-за нехватки боеприпасов страна-агрессорка пытается закупить ракеты и дроны у Ирана и КНДР, а также вывозит боеприпасы из Беларуси.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в последнее время российские террористы пытаются накапливать унифицированный боекомплект, основой которого являются авиационные ракеты Х-101.

По словам Коваленко, это может быть связано с тем, что на складах и центрах хранения этого типа ракетного оружия осталось больше другого. Кроме того, России их легче производить, то есть у них значительно больше запчастей.

ГУР МО Украины сообщило, что иностранные компании помогают направлять российские ракеты на Украину.

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