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Сколько ракет осталось в России: эксперт рассказал о боевом арсенале оккупантов

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
2 мин
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Сколько ракет осталось в России: эксперт рассказал о боевом арсенале оккупантов

Фото: ТСН.ua

В настоящее время Россия владеет ракетами трех типов.

Запас ракет в РФ остался на 5-7 запусков.

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан, передает "Главред".

Свитан отметил, что Россия использует запас ракет, произведенных за несколько десятков лет.

По его словам, у России сейчас есть три типа ракет, и по каждой позиции разные цифры и прогнозы, но если не считать ракеты типа С-300, то у России осталось запаса ракет на 5-7 запусков.

"У России сейчас есть три типа ракет, и по каждой позиции разные цифры и прогнозы. Первый тип — это баллистические ракеты типа Точки У и Искандера. Их очень мало — чуть больше сотни. Производить Россия их может, но в очень малых количествах. С по этой причине ракеты этого типа мы практически не видим, Россия оставляет неприкосновенный запас этих ракет", — сказал военный эксперт.

Ранее отмечалось, что Россия может устроить массированный ракетный обстрел Украины в конце декабря, а затем повторить в январе.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Украина не продает электричество за границу. Информация об этом – откровенная ложь.

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Дата публикации
Просмотры
127
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