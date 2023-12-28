Сколько ракет Россия может одновременно выпустить по Украине в новогоднюю ночь: прогноз эксперта

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в новогоднюю ночь россияне могут совершить провокации. Эксперт подсчитал, сколько ракет может одновременно полететь на Украину.

Оккупанты накопили около 1000 ракет. Поэтому в ночь Нового года захватчики могут применить определенное количество запасов, накопленных в последнее время.

Об этом "24 каналу" заявил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь.

"В прошлом году они действительно пытались терроризировать, например, Киев как столицу Украины. Демонстрируя, что они "могут это делать", но тогда это не было успешно. Я думаю, что в этом году успешность таких ракетных атак будет еще меньше", – сказал Самусь, вспомнив, что в прошлую новогоднюю ночь россияне запустили 45 "Шахедов".

Эксперт предполагает, что за сутки оккупанты могут выпустить максимум 200 ракет. Однако более реалистичный сценарий – это 100 единиц.

Сам говорит, что РФ должна учитывать, что война может быть и в другом регионе. Ведь Россия – самая большая страна мира. Поэтому враг не может использовать все свои ракеты.

В настоящее время россияне ограничены в запуске ракет с морских платформ. В 2022 году они себе позволяли использовать крылатые ракеты типа "Калибр" фактически без ограничений, ведь доминировали в Черном море. Сейчас ситуация совсем другая.

Враг не может безнаказанно находиться в море, поэтому пытается держать свой флот в Новороссийске и в бухтах, расположенных в восточной части моря. Россия рискует, когда выводит свои подводные и надводные ракетоносители, чтобы ударить по Украине.

"Есть ограничения по морскому компоненту. Стратегическая бомбардировочная авиация может быть использована. И они, конечно, могут использовать баллистику", – отметил Михаил Самусь.

Напомним, заместитель министра энергетики Ярослав Демченков ранее сообщил, будут ли отключение света в новогоднюю ночь.

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