Сколько ракет Россия выпустила по Украине и сколько у нее осталось: данные Минобороны

Сколько ракет Россия выпустила по Украине и сколько у нее осталось: данные Минобороны

С 24 февраля Россия выпустила по Украине около 1300 ракет, еще столько же осталось на вооружении страны-агрессора.

Производить новые ракеты РФ все же может, однако из-за санкций этот процесс значительно усложнен.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"У них (россиян. – Ред.) запасы сократились более чем вдвое за то время, когда они с 24 февраля активно их используют по территории Украины. Приблизительные цифры — это более 1 300 ракет они уже использовали. Столько же примерно остается", — сказала Маляр.

Речь идет о ракетах воздушного, морского и наземного базирования.

По ее словам, из-за санкций России сложно пополнять запасы ракет. Производство ракет усложнено, поскольку комплектующие к ним импортировались.

Впрочем, Маляр предупредила, что у России еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный ущерб, по меньшей мере, на несколько месяцев войны.

"Они какое-то время смогут пользоваться тем, что раньше закупали. Этого хватит на несколько месяцев. Но надо понимать, что запас ракет, который они уже использовали (в Украине. – Ред.), нельзя пополнить так быстро. Для этого нужно несколько лет", — объяснила заместитель главы Минобороны.

Ранее журналист Христо Грозев заявлял, что в России остается примерно 30% высокоточных ракет.

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