Сколько ракет выпустили оккупанты по Украине и где наступают: Генштаб — о ситуации на фронте

Российские оккупанты продолжают штурмовать города Бахмут и Марьинка и вести наступательные действия в четырех направлениях. Также террористы нанесли по Украине 11 ракетных ударов.

Об этом 8 мая говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Ракетные удары по территории Украины.

За эти сутки противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Оккупанты наступают на 4 направлениях

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

Ситуация на фронте:

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мощенка, Галагановка, Леонивка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Волчанские Хутора, Караичное, Малая Волчья, Николаевка и Нестерно на Харьковщине.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Ямполовка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Ивановского и Часового Яра. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Великая Новоселка. Осуществил обстрелы Парасковиевки, Новомихайловки и Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

ВСУ за сутки уничтожили склады боеприпасов и три важные цели окупантов

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками был уничтожен разведывательный БпЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные цели противника.

Напомним, российская оккупационная "администрация" города Скадовск Херсонской области сбегает с захваченных территорий: они планируют вывозить морем награбленное имущество украинцев и свою "документацию".

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