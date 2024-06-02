Сколько ракетных и дроновых ударов РФ нанесла за неделю по Украине: Зеленский шокировал цифрой

Зеленский обратился к западным партнерам с призывом предоставить достаточное количество систем ПВО.

За прошедшую неделю Россия нанесла по Украине 1000 ударов ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор – это то, что Россия пытается распространить. Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов – ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами", — говорится в сообщении главы государства.

Зеленский обратился к западным партнерам с призывом предоставить достаточное количество систем ПВО и дальнобойное оружие для ВСУ.

"Защитить жизнь в Украине достаточным количеством систем ПВО, предоставить нашим воинам необходимое оружие с необходимой дальнобойностью, давить на государство-террориста так, чтобы Россия не успевала адаптироваться – это путь к приближению мира. Российский террор должен проиграть. Мир способен это обеспечить", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, в ночь на 2 июня страна-агрессорка атаковала Украину беспилотниками. В воздушных силах Украины рассказали, в каких регионах сбивали "Шахеды".

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