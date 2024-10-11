Сколько раненых военных после лечения возвращаются на службу: командующий Медицинскими силами ВСУ дал ответ

Именно эти 70% военнослужащих, по сути, являются остовом, основой военного контингента, отметил Анатолий Казмирчук.

Около 70% раненых военных после лечения возвращаются на службу.

Об этом рассказал командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук в интервью "Укринформ".

"По нашим данным, более 70% раненых военных возвращаются в строй. Это среднестатистические данные. Ведь вы понимаете, что на разных направлениях фронта цифры могут отличаться между собой. Мы можем говорить, что именно эти 70% военнослужащих, по сути, являются скелетом, основой военного контингента", – отметил он.

Напомним, в Днепре медики спасли бойца с ранениями, считающими несовместимыми с жизнью. И прямо во время этой сверхсложной операции жена защитника в Виннице рожала ему первенца. Медики говорят: несмотря на тяжелые поражения военный сможет увидеть, как его сын растет.

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