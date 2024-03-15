Сколько распиаренных танков "Армата" есть у РФ и сколько планирует изготовить: данные от ГУР

По информации ГУР, Россия планирует произвести 29 танков "Армата" в 2024 году.

По имеющимся данным, РФ располагает около 20 распиаренными танками Т-14 "Армата", относящимися к исследовательской партии.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) в ответ на запрос издания АрмияInform.

По имеющимся разведкам, РФ за все время, с 2009 года, смогла выпустить около 20 единиц. И это – исследовательская партия.

По состоянию на конец 2023 года танк "Армата" так и не прошел в России государственных испытаний и не принят на вооружение армии оккупантов.

В то же время Россия планирует изготовить 29 танков "Армата" в течение 2024 года. Однако вероятнее всего план не удастся выполнить.

"Но наиболее вероятно, что этот план не будет выполнен. Так, в 2023 году из запланированных 29 единиц не было изготовлено ни одного танка", – говорится в сообщении ГУР.

Также в ГУР сообщили, что российские оккупанты не использовали Т-14 "Армата" в боевых действиях против Украины.

Ранее в британской разведке сообщили, что РФ не отправила танк "Армата" в Украину из-за угрозы потерять его в бою.

В апреле и июле 2023 года оккупанты уверяли, что их "Арматы" уже воюют на фронте. В августе 2023 года российские пропагандисты заявили о "выведении танков из зоны боевых действий". Однако доказательств, что хотя бы одна "Армата" была на передовой, россияне не предоставили. Руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что на фронте танков "Армата" не было.

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