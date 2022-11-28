Сколько раз в неделю Россия может обстреливать Украину: спикер командования Воздушных сил рассказал

Достаточно ли у России высокоточных ракет, чтобы бить по энергетической инфраструктуре Украины еженедельно.

Российские кафиры способны наносить новые удары по энергетической системе Украины еженедельно.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, у РФ богатый потенциал ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми оккупанты бьют по энергосистеме, не так уж много.

Игнат заявил, что периодичность обстрелов украинской энергосистемы будет раз в неделю.

"О том, сколько РФ может выпускать ракет за один раз, Юрий Игнат напомнил, что в начале октября их количество достигало и 30, и 50, и 70, и даже более 100 в течение одной атаки", — сказал Игнат.

Однако высокоточных ракет, по словам спикера, которые бьют по энергетической инфраструктуре, а это Х-101, Х-555 и Калибр, не так уж много у них осталось.

"Искандеров вообще 100 с чем-нибудь", — отметил Игнат.

По его мнению, Россия пока не сможет нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы компенсировать израсходованное. Периодичность нанесения ударов раз в неделю может сохраняться, однако на это влияют разные факторы.

"Им нужно накануне удара определиться, куда будут бить, им нужно время понять какие последствия. Они проводят от обстрела до обстрела разведку — где нужно ударить еще, каким образом нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали", — отметил Игнат.

Другим фактором, по его словам, являются погодные условия, безусловно влияющие на процессы в авиации.

"Погодные условия более благоприятны позволяют вести фиксацию обстрелов с воздуха", — пояснил спикер.

Он добавил, что россиянам также нужно время, чтобы подготовить ракеты.

"Банально надо ракеты те же перевести на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такая периодичность, около раз в неделю, может сохраняться", — сказал спикер.

Напомним, что последний раз россияне массированно атаковали Украину 23 ноября. Тогда в стране отключили от энергосистемы блоки на трех АЭС.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал ситуацию. По его словам, в Украине все более нестабильная обстановка.

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